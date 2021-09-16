Лига Европы: "Локомотив" вырвал ничью у "Марселя"

В Москве только что закончился матч 1-го тура Лиги Европы в группе E между "Локомотивом" и французским "Марселем". Команды сыграли вничью 1:1.

Счет в матче на 59-й минуте открыли гости – с пенальти отличился турецкий полузащитник Дженгиз Ундер. Железнодорожники отыгрались на 89-й минуте благодаря точному удару хавбека Тино Анджорина.

Отметим, что на 57-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве –с поля был удален защитник Наир Тикнизян.