Грузинские фермеры смогут получить до $75 тыс

Конкурс грантов для фермеров объявлен в Грузии в рамках программы "Инвестирование в безопасное и качественное животноводство – SQIL".

Прием заявок от фермеров завершится 11 октября, получить на проект можно от $10 до $75 тыс, при этом заявитель должен софинансировать 50% от общей стоимости проекта, сообщает Минсельхоз страны.

Проект подразумевает разработки различных тренингов и обучающих информационных руководств для занятых в животноводческой сфере граждан.

Грантовый конкурс реализуют Land O"Lakes Venture37 и Ассоциация фермеров Грузии, финансирует проект министерство сельского хозяйства США (USDA).