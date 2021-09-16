Глава Еврокомиссии требует быстрее создать Европейский оборонительный союз

Евросоюзу необходим Европейский оборонительный союз, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Daily Mail.

Глава ЕК отметила, что падение правительства Афганистана перед "Талибаном" (запрещено в РФ) вызывает обеспокоенность и ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами-участницами ЕС.

Урсула фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза, для которого не нужды формировать новые подразделения. Глава ЕК отметила, что ЕС должен обладать достаточной политической волей, чтобы пользоваться военными инструментами в международных делах и обходиться без помощи США и НАТО.

"Пора переходить на следующий уровень", - уверена она.

Фон дер Ляйен призвала ЕС обеспечивать большую стабильность как в своем регионе, так и за его пределами, и принимать участие в миссиях, не инициированных НАТО или ООН.