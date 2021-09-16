Правительство направило на поддержку пострадавших от паводков в Крыму почти 400 млн рублей

Правительство России выделило из резервного фонда 396,5 млн рублей на поддержку жителей Крыма, пострадавших из-за паводков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 396525,7 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне-июле 2021 года", - сказано в документе, размещенном на сайте кабмина.

Средства пойдут на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.