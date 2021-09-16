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Премьера на «Вестнике Кавказа». «ОКНА». Нужно ли России признавать талибов*? Гость: Андрей Коробков

«ОКНА» - Новая программа информационно-аналитического агентства «Вестника Кавказа». Вместе с экспертами обсуждаются самые главные и актуальные события. В этом выпуске эксперты ситуацию с международным признанием Тaлибана*. Гость программы - профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннеси Андрей Коробков (США).

*Тaлибан - запрещённая в России организация

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