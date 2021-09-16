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Сочинский Солохаул снова примет фестиваль воздухоплавателей

Фото из инстаграма парка Солохаул
Фото из инстаграма парка Солохаул

С 17 по 19 сентября в сочинском парке Солохаул пройдет фестиваль воздушных шаров, сообщили в оргкомитете фестиваля. 

Фестиваль проходит в Сочи уже третий раз. В этом году воздухоплаватели приедут из Москвы и Санкт-Петербурга, к их услугам будут 10 воздушных шаров, специальная развлекательная программа, лазерное шоу и дирижабль. Перемещаться между локациями зрители смогут на специальных шаттлах, передает портал Юга.ру.

Для детей в программе фестиваля аниматоры, аквагрим, батуты и посещение веревочного парка. Также можно будет посетить аэролифт, зиплайн, тир, троллей, веревочный парк, а взрослым можно будет и подняться на воздушном шаре, чтобы наблюдать с высоты птичьего полета долину реки Шахе и горные пики.

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Вестник Кавказа

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