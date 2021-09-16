Меркель оценила прогресс в реализации минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель считает ничтожным прогресс в реализации соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом она заявила в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Канцлер ФРГ отметила, что на встрече с французским лидером обсудит работу в "нормандском формате", поскольку ситуация на востоке Украине сложная. "Прогресс ничтожен", - цитирует Меркель ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсудит с ней ряд вопросов, в том числе ситуацию в Афганистане. Лидеры также обсудят на встрече ситуацию в регионе Сахель на севере Африки и председательство Франции в ЕС.