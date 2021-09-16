Старшеклассник рассказал, что распылил "Черемуху" в школе Махачкалы случайно

Ученик, распыливший баллончик со слезоточивым газом "Черемуха" в одной из школ Махачкалы, в результате чего был госпитализирован 21 человек, купил его для защиты от ровесников, с которыми находился в конфликте по месту жительства. Об этом сообщил врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев.

По его словам, у девятиклассника начался бытовой конфликт с местными молодыми людьми, один раз на него уже напали, но тогда ему помог прохожий. Чтобы самостоятельно справляться с обидчиками, школьник решил купить слезоточивый баллончик, что и сделал прямо по соседству со школой, которую посещал по месту регистрации. Устройство обошлось ему в 250 рублей, причем продавщица, не спросив его возраст, фактически нарушила закон.

Врио министра подчеркнул, что, как рассказал сам учащийся, он не собирался распылять газ в школе, это произошло случайно.

"По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы, в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушел, попросил одноклассника спрятать баллон - тот пошел в район туалета и тоже случайно нажал. Когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться", - приводит слова Бучаева ТАСС.

В результате, по данным Минздрава РД, был госпитализирован 21 ребенок в возрасте от 6 до 15 лет. Сами виновники не пострадали, поскольку успели умыться.

Мальчиков вычислили благодаря камерам видеонаблюдения, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.