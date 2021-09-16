В Европе установили, что "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма, чем другие вакцины

Ученые из Национального университета Кордовы, Испания, установили, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективнее против штамма "дельта", чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion.

"Согласно исследованию, реализованному в Кордове, вакцина "Спутник V" наиболее эффективна против варианта "дельта" по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm", - говорится в сообщении.

Ученые изучили 309 образцов из плазмы людей, переболевших коронавирусом, и тех, кто прошел вакцинацию препаратами AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом", - передает издание.

По данным исследования, меньше всего антител имеют те, кто не болел коронавирусом и привился Sinopharm.