"ЛУКОЙЛ" будет вкладывать 80% средств в российские проекты

Стратегия "ЛУКОЙЛа" на ближайшие 10 лет подразумевает значительные инвестиции в российские проекты, сообщил "России 24" президент компании Вагит Алекперов.

Новую стратегию утвердит в ноябре Совет директоров компании. Алекперов отметил, что стратегия предусматривает "разделение инвестиций - 80% на территории России и 20% - за пределами России".

Также он сообщил, что новый проект "Меретояханефтегаз", куда "ЛУКОЙЛ" вошел вслед за "Газпром нефтью" потребует "дополнительные инвестиции".

"Мы считаем, что на первых порах общие инвестиции на среднесрочный период составят более 200 млрд рублей, это сложно-построенные месторождения, но и у "ЛУКОЙЛа", и у "Газпром нефти" есть накопленный опыт, технологические группы, которые в состоянии разрабатывать данные месторождения", - отметил Алекперов.

Глава компании уточнил, что инфраструктура уже создана, "Газпром нефть" запустила первое месторождение, а блоки "ЛУКОЙЛа" расположены рядом, так что по логистике никаких сложностей нет - как "в доставке нефти до наших нефтеперерабатывающих заводов, так и по логистике доставки газа до системы "Газпрома".