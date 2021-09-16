Главная » Новости

На западе Грузии вспыхнул пожар в мебельной мастерской

На западе Грузии вспыхнул пожар в мебельной мастерской

В селе Талери Мартвильского муниципалитета Грузии горит мебельная мастерская. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь. "На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей. Ведутся работы по ликвидации огня", – приводит сообщение ведомства "Sputnik Грузии".

По данным местных СМИ, владельцем мебельного цеха является местный житель.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

1135 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!