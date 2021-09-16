На западе Грузии вспыхнул пожар в мебельной мастерской

В селе Талери Мартвильского муниципалитета Грузии горит мебельная мастерская. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать огонь. "На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей. Ведутся работы по ликвидации огня", – приводит сообщение ведомства "Sputnik Грузии".

По данным местных СМИ, владельцем мебельного цеха является местный житель.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.