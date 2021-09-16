Трамп предрек конец США

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие три года стране придет конец.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что с момента вступления в должность Джо Байдена США "покатились под откос так, как никогда раньше".

"Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется", - цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что нынешняя ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.