Turkish Airlines вошла в топ-10 авиакомпаний мира в США

Американский журнал Travel and Leisure ("Путешествия и отдых") включил турецкую авиакомпанию Turkish Airlines в "топ-10 лучших международных авиакомпаний".

О том, что перевозчик оказался среди мировых лидеров, летающих в наибольшее число стран, сообщили в пресс-службе Turkish Airlines.

Для авиакомпании большая радость войти в число лучших по итогам опроса среди читателей издания, рассказал глава Совета директоров и Исполнительного комитета Turkish Airlines Илькер Айджи.

Он добавил, что компания готова предложить путешественникам турецкое гостеприимство, высококачественные услуги и широкую сеть полетов по миру.

"Помимо полетов рейсами Turkish Airlines пассажиры могут насладиться восхитительными пейзажами Стамбула, лучшего города Европы по версии Travel + Leisure, а также великолепными видами Эгейского побережья, посетив Бодрум", - подчеркнул представитель авиакомпании.