Turkish Airlines вошла в топ-10 авиакомпаний мира в США
Американский журнал Travel and Leisure ("Путешествия и отдых") включил турецкую авиакомпанию Turkish Airlines в "топ-10 лучших международных авиакомпаний".
О том, что перевозчик оказался среди мировых лидеров, летающих в наибольшее число стран, сообщили в пресс-службе Turkish Airlines.
Для авиакомпании большая радость войти в число лучших по итогам опроса среди читателей издания, рассказал глава Совета директоров и Исполнительного комитета Turkish Airlines Илькер Айджи.
Он добавил, что компания готова предложить путешественникам турецкое гостеприимство, высококачественные услуги и широкую сеть полетов по миру.
"Помимо полетов рейсами Turkish Airlines пассажиры могут насладиться восхитительными пейзажами Стамбула, лучшего города Европы по версии Travel + Leisure, а также великолепными видами Эгейского побережья, посетив Бодрум", - подчеркнул представитель авиакомпании.
Вестник Кавказа
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