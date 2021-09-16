Узбекистан и Иран намерены использовать транзитный потенциал обеих стран

В Душанбе состоялась встреча президентов Узбекистана и Ирана Шавката Мирзиёева и Ибрахима Раиси.

Стороны уделили отдельное внимание вопросам расширения практического взаимодействия. В настоящее время растет товарооборот между странами, также решено активизировать деятельность совместной Межправительственной комиссии для определения новых "точек роста".

Мирзиёев и Раиси условились, что на уровне уполномоченных ведомств будут тщательно изучены перспективы усиления промышленной кооперации на основе "дорожной карты". Кроме того, лидеры отметили необходимость изучения возможности эффективного задействования транзитного потенциала двух стран, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Также президенты Узбекистана и Ирана обсудили вопросы региональной повестки, в том числе ситуацию в Афганистане.