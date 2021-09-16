Гарибашвили завершил вакцинацию от коронавируса

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал вторую дозу прививки от коронавируса COVID-19 препаратом Pfizer. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первую прививку от коронавируса препаратом совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech глава правительства сделал 8 августа. Вакцинацию он прошел в тбилисской инфекционной больнице.

При этом Гарибашвили уже является обладателем ковид-паспорта, который выдается тем, кто прошел полный курс вакцинации. Он получил его публично 6 сентября в рамках предвыборной кампании правящей партии "Грузинская мечта".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 589 727 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 554 618 человек, умерли - 8390.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 226 млн, из них более 4,6 млн человек скончались.