В ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии пострадали трое

На 47 км трассы "Черкесск-Домбай" в Карачаево-Черкесии из-за коров столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате пострадали три человека, сообщили в МВД по республик, передает "Интерфакс".

"По предварительной информации, во время движения водитель грузовика Volvo резко затормозил, увидев на дороге нескольких коров, из-за чего прицеп большегруза занесло, и он столкнулся с "Газелью". В результате ДТП три человека доставлены в медучреждение", - рассказали в МВД КЧР.

Сильнее всего пострадала женщина, у нее диагностированы переломы ребер, она госпитализирована в хирургическое отделение. Еще двое пострадавших получили незначительные ушибы, госпитализация не потребовалась, уточнили в Центральной районной больнице.