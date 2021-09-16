Юбилей легендарной "Волги". В СССР ее любили все, на Кавказе – обожали

65 лет назад, 16 сентября, начался выпуск одного из главных советских автомобилей - "Волги" ГАЗ-21. Советскую эпоху представить без него невозможно. Работа над этим проектом началась в 1952 году. Рассказывают, что макет будущего автомобиля показали советскому вождю Иосифу Сталину, но тогда машину планировали назвать "Родиной". Вождь якобы посмотрел на макет и спросил: "Почем собираетесь Родину продавать?" После этих слов автомобилю быстро нашли другое название.

"Волга" получила признание не только в Советском Союзе, но и за его пределами. И название оказалось близко всем советским людям. В автомобиле "Волга" ГАЗ-21 сошлось многое: удобство, качество, внешний вид. Не мудрено, что автомобиль популярен у автолюбителей до сих пор, полагает эксперт Андрей Осипов: "Он создавался в те времена, когда автомобили делали, что называется, на века. Посмотрите на толщину стали (около 2 миллиметров, в то время как на современных автомобилях – 1 мм, – прим. ред.), оцените вес (1450 кг, – прим. ред.) – это был добротный автомобиль. При грамотной антикоррозийной обработке он даже не ржавел. "Волга" ГАЗ–21 была предметом вожделения. И тогда, и, отчасти, даже сейчас. Ее могли себе позволить приобрести люди, которые зарабатывали очень много денег по советским меркам", - подчеркнул автомобильный эксперт.

Андрей Осипов рассказал о нынешней моде на советские автомобили: "Сколько сейчас восстанавливают "копеек" и "двоек" (ВАЗ 2101 и 2102), "Москвичей". "Волга" не стала исключением. Когда удается найти добротный экземпляр, которые где-то в гараже или в сарае стоял много лет – это уже мечта каждого автореставратора. Конечно, сейчас постоянная эксплуатация этого автомобиля, особенно в крупных городах, где существуют ограничения на экологические классы, невозможна. Но эти машины редко покупают, чтобы ездить каждый день. Как правило, их берут в коллекционных целях, хотя, не исключено, что где-нибудь в глубинке на ГАЗ-21 кто-то ездить каждый день, но таких машин становится все меньше".

"Волга" была любимейшей, но дорогой мечтой советского человека. В 1960-х годах ГАЗ-21 стоила 5600 рублей, в 1970-х уже 9 тыс., несмотря на то, что уже была снята с производства. Финансисты утверждают, что те 9 тыс. рублей равны примерно 2 млн сегодняшним российских рублей. Но тогда ради покупки столь желанной автомашины советские люди шли на многие трудности: уезжали подрабатывать строителями или в другом качестве за тысячи километров от дома, переселялись на многие годы в регионы Крайнего Севера, где зарплаты были в три-пять раз выше, чем в европейской части страны. Советские офицеры, проходящие службу в Восточной Европе, привозили домой на чехословацкие "Шкоды" или польские "Фиаты", а очень часто – "Волги".

Особенно прижилась "Волга" на Кавказе. Эксперт Андрей Осипов так объясняет эту привязанность: ""Волга" была символом достатка и даже роскоши в СССР. На Кавказе в традициях – успешность. Если самым дорогим и престижным автомобилем в стране была "Волга", как ГАЗ-21, так и ГАЗ-24, то именно она должна быть в семье – это я говорю совершенно без ироничных ноток, даже с уважением к подобным стремлениям. Автомобиль этот ценился у жителей наших южных регионов. Вспомним фильм "Кавказская пленница", который дал большую рекламу "Волге", хотя он в ней не нуждалась – в свободной продаже ее не было, нужно было стоять годами в очереди, чтобы ее купить даже за немалые деньги".

Кстати, в "Кавказской пленнице" у героя фильма товарища Саахова "Волга" черного цвета - самый престижный вариант автомашины. Рассказывают, что черную "Волгу" долгое время вообще запрещали продавать частникам, а когда разрешили, неофициальные цены на нее были гораздо выше, чем на автомобили других цветов. Советские юмористы даже придумали анекдот про жителя Кавказа, который, отправив сына учиться в Москву, поставил ему условие: "Будешь учиться на отлично и хорошо – куплю тебе черную "Волгу", если на тройки – белую, а если на двойки – красную, чтобы все смеялись над тобой!"

Полагаю, что не только престижем "Волга" завоевала особую популярность на Кавказе. Большую роль сыграла и практичность – в этой машине могла уместиться даже многодетная семья. Я тоже был участником подобных переездов: ГАЗ-21 был у моего дяди, с семьей которого мы много путешествовали по Северному Кавказу. В просторный салон набивались, как правило, семь человек: дядя с тетей, мои родители и мы, три подростка. В таком составе часто ездили из Владикавказа (тогда Орджоникидзе) к близким родственникам на Кавказские Минеральные Воды. Путь в 200 км все преодолевали без особого труда. Я - самый младший - обычно сидел на переднем диванчике, который заменял в той модификации машины кресла. Слева от меня находился водитель, справа - чаще всего мой отец. Хорошо помню, как, завидев сотрудника ГАИ, я прятался от него под панелью приборов, сразу под приемником и круглым циферблатом часов. Места было для 10-летнего мальчишки так много, что я мог там без напряжения просидеть до получаса.

"Волгу" специалисты не могут назвать моделью, которая полностью стала результатом работы советских конструкторов. Андрей Осипов напоминает, что многое на Горьковском автозаводе позаимствовали у иномарок. "Весь советский автопром фактически создан благодаря западными компаниями. ГАЗ-21 скопирован то ли с "Бьюика", то ли со "Студебекера", трудно сейчас сказать, с какого именно автомобиля. Эти автомобили даже специально привозили в СССР для детального изучения. Добавили своего – и получился наш очень хороший автомобиль".

Советские конструкторы при этом проявили добросовестность, добавили немало, в результате чего в 1960 году английский журнал The Autocar, проведя тест–драйв "Волги", признал ее "исконно советское происхождение", а про стайлинг автомашины написал, что это "смесь недавних американских и европейских тенденций в дизайне".