Россия заключила с Казахстаном договор о модернизации космодрома Байконур

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ("Роскосмос") и ТОО Basis construction (Казахстан) подписали договор на создание на космодроме Байконур ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя "Союз-5". Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что стороны начинают реконструкцию стартового и технического комплексов украинской ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для ракеты "Союз-5".

Напомним, разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5".