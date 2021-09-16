МВФ объявил о приостановке взаимодействия с Афганистаном

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил взаимодействие с Афганистаном до урегулирования вопроса с признанием новых властей республики другими странами. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс

"Наше взаимодействие с Афганистаном приостановлено до тех пор, пока международное сообщество не внесет ясность в вопрос о признании правительства. Мы ориентируемся на международное сообщество в плане признания правительства в Афганистане, а мы такого не имеем. Поэтому программа МВФ была приостановлена", - цитирует его ТАСС.

Представитель МВФ также отметил, что у властей Афганистана также нет сейчас доступа к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ), которые в августе распределил фонд среди своих членов.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.