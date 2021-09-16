Минздрав оперативно исследует совместимость вакцин от гриппа и коронавируса

В России в кратчайшие сроки будут проведены исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

"Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение", - заверил Гриднев.

В настоящее время, напомнил он, рекомендуется делать между вакцинациями перерыв в один месяц.