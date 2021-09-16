В МИД рассказали об "опорной точке" контактов Москвы с талибами

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов является "опорной точкой" контактов Москвы с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Собственно говоря, это наша опорная точка сейчас во взаимодействии, в контактах, в отношениях с представителями движения талибов. Именно наше посольство и наш посол, которые ведут рабочие контакты и делают это очень активно», - заявила она на брифинге.

Также, добавила Захарова, сохраняются контакты с талибами на уровне спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Эти контакты используются в целях обеспечения безопасности персонала посольства РФ и других российских граждан в Афганистане, подчеркнула представитель МИД.