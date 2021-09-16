Главная » Новости

Шторм закрыл нацпарк Сочи

Шторм закрыл нацпарк Сочи

С 16 сентября из-за непогоды на территории Сочинского национального парка закрыты рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия.

В регионе действует штормовое предупреждение, начался ливень. Объекты нацпарка снова откроют при улучшении погодных условий. Закрыта также канатная дорога и верхняя обзорная площадка. Парк «Дендрарий» работает в стандартном режиме, уточнили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Непогода будет бушевать в районе Сочи до конца суток 17 сентября, все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

1365 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!