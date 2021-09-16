Центробанк: в России темпы роста необеспеченного потребкредитования остаются высокими

Темпы роста в России необеспеченного потребительского кредитования по-прежнему высокие, рассказала в четверг директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими - порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы", - сообщила она в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век", ссылаясь на данные на 1 августа.

Кроме того, в стране увеличивается доля кредитов с высоким уровнем показателя долговой нагрузки (ПДН). "Видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН, она у нас на уровне 30%, кредитов с ПДН 80+", - добавила Данилова.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила принятия дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребительского кредитования в случае сохранения высокого роста.