Гахария проверился на наркотики в Австрии

Кандидат в мэры Тбилиси от партии "За Грузию" Георгий Гахария сдал тест на наркотики в Австрии.

В интервью грузинским СМИ бывший премьер-министр страны рассказал, что на анализ потребуется много времени, однако результаты будут обнародованы сразу же после их получения, передает "Грузия Online".



Согласно действующему законодательству, кандидаты на государственную службу должны сдать тест как минимум на пять препаратов - группа морфина, марихуана, амфетамин, метадон и бупренорфин.



Ранее действующий мэр Тбилиси и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе сдал тест на наркотики и призвал других кандидатов последовать его примеру, сославшись на то, что так поступают в европейских странах.



Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года. За пост мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов.