В Минздраве сообщили о существенном снижении употребления алкоголя в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя в стране снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения.

"Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%. Серьезно снизилась и первичная заболеваемость алкогольными расстройствами", - добавил глава Минздрава.

Он также отметил, что изменение отношения общества к алкоголю является длительным процессом. "Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь",- цитирует Мурашко РИА Новости.