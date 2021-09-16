Председательство в ОДКБ перешло к Армении

В четверг в Душанбе прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В заседании приняли участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садир Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кроме того, на мероприятии присутствовал генеральный секретарь ОДКБ Станислав ЗАС.

На встрече обсуждались актуальные проблемы международной и региональной безопасности, в том числе ситуация в Афганистане.

На заседании в Душанбе председательство в ОДКБ на 2021-2022 годы приняла Армения. В декларации, принятой по итогам саммита говорится, что следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Ереване во второй половине 2022 года.

"Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет уже, естественно, в Ереване в четвертом квартале следующего года", - сообщил по итогам заседания Зась.