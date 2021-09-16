В Киргизии бывший премьер задержан по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев задержан по уголовному делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

"Следствием 16 сентября принято решение о задержании Оторбаева", - информирует пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Согласно данным ГКНБ, Оторбаев, занимая пост премьера, в интересах иностранной компании содействовал уничтожению ледников Лысый и Давыдов на Кумторе, в том числе оказал давление при проведении экологической экспертизы на месторождении.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - уточняется в сообщении.

Вопрос о мере пресечения для Оторбаева будет рассмотрен судом в течение 48 часов.

Джоомарт Оторбаев был главой правительства республики в 2014-2015 годах.