Хозяйка едва не зарезала гостя в Пятигорске

Смертью одного из гостей едва не окончилось застолье в Пятигорске, сообщение о преступлении опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудники "скорой помощи" сообщили в дежурную часть, что в их медучреждение поступил гражданин с ножевым ранением.

В результате оперативных мероприятий было установлено, что мужчина был ранен во время застолья в доме своей приятельницы.

"Граждане распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. В ходе конфликта девушка нанесла мужчине удар ножом в область живота", - пояснили в полиции.

Подозреваемую доставили в отдел, она дала признательные показания.

Сейчас мужчина продолжает проходить лечение. Против девушки открыто уголовное дело по ч.2, ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).