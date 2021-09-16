Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в Дагестане

По факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц), проинформировали в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа с привлечением соответствующих специалистов.

Будет дана правовая оценка действиям руководства школы, а также лица, продавшего детям баллончик с газом, отметили в управлении. Расследование дела находится на контроле руководителя СУСК РФ по Дагестану Анатолия Щурова.