Бурая гниль обнаружилась в персиках и нектаринах из Грузии

Российские специалисты обнаружили карантинные объекты в сельскохозяйственной продукции из Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба Россельхознадзора.

Обеспокоенность в связи с этим представители ведомства выразили на переговорах с представителями Национального агентства продовольствия Грузии.

"Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках", - пояснила российская сторона.

Необходимые нотификации были направлены в адрес грузинского Национального агентства продовольствия.

Россельхознадзор призвал грузинских коллег принять меры по недопущению в будущем поставок в РФ зараженной продукции и проинформировать о результатах расследования причин инцидента. Тбилиси пообещал в ближайшее время передать все необходимые материалы.