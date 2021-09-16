Озера Кольсай включили в ЮНЕСКО

Казахстанский государственный национальный природный парк "Кольсайские озера" включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Минэкологии Казахстана.

Решение принято на 33-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

В ведомстве отметили, что заявка Казахстана была подготовлена в условиях коронавирусных ограничений.

"На сегодняшний день 13 биосферных резерватов Казахстана входят в сеть ЮНЕСКО. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии. Подобное признание свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений", - сказано в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что Кольсайские озера находятся в 300 км от Алматы и являются "голубой жемчужиной" Тянь-Шаня.