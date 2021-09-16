Россия и Китай договорились по Афганистану

Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу в Душанбе "на полях" заседания Совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества, обсудив в том числе ситуацию в Афганистане. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что дипломаты рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки, уделив особое внимание происходящему в Афганистане.

"Россия и Китай намерены активно содействовать афганскому урегулированию путем создания условий для межафганского диалога и инклюзивного мирного процесса, в том числе по линии Контактной группы "ШОС - Афганистан"", - уточнили в ведомстве.

Министры выразили надежду на максимально быструю нормализацию ситуации в этой стране.

Кроме того, Лавров и Ван И сделали акцент на координации действий между ШОС и ОДКБ по поводу содействия урегулированию в Афганистане и вокруг него для обеспечения стабильности в Центральной Азии и регионе.

Главы МИД также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, позитивно оценив "текущее состояние российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться".

"Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.