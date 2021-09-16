Житель Анапы попытался спастись от пожара на карнизе дома

Сотрудники МЧС в Анапе помогли мужчине, который спасался на карнизе от пожара в многоэтажном жилом доме, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что ЧП произошло утром в жилом доме на Таманской улице. Пожар начался на балконе, а дым заполнил всю квартиру, житель которой не смог покинуть помещение через дверь, однако ему удалось выбраться через окно и встать на небольшом выступе лицом к стене.

В настоящее время пожар потушен. "Было эвакуировано 15 человек, один человек спасен", - сообщает экстренное ведомство.