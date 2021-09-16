WhatsApp анонсировал новую важную функцию

Пользователям WhatsApp в скором времени будет доступна новая функция, пока она проходит тестирование, рассказал исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Она называется "Предприятия поблизости", ей можно будет воспользоваться в бета-версии WhatsApp для Android. В особом разделе будут собраны магазины, рестораны, мастерские и другие предприятия, расположенные поблизости, передает РИА Новости.

В WhatsApp заверяют в полной конфиденциальности опции: мессенджер не будет отслеживает местонахождение пользователей или данные о компаниях, которыми они заинтересовались.

Пока "Предприятиями поблизости" можно пользоваться только в Сан-Паулу (Бразилия), в случае успеха WhatsApp расширит географию.