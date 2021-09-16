Губернатор Араратской области передумал увольняться

Глава Араратской области Размик Тевонян забрал поданное им ранее заявление об отставке, рассказала его помощница Кристине Погосян.

По словам политика, он поспешил с решением и в итоге, взвесив все за и против, осознал, что хочет остаться на посту губернатора, передает Sputnik Армения.

Напомним, Тевонян подал заявление об отставке 9 сентября, но принято оно не было.

Размик Тевонян - отец депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор" Седрака Тевоняна.