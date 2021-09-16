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Губернатор Араратской области передумал увольняться

Губернатор Араратской области передумал увольняться

Глава Араратской области Размик Тевонян забрал поданное им ранее заявление об отставке, рассказала его помощница Кристине Погосян.

По словам политика, он поспешил с решением и в итоге, взвесив все за и против, осознал, что хочет остаться на посту губернатора, передает Sputnik Армения.

Напомним, Тевонян подал заявление об отставке 9 сентября, но принято оно не было.

Размик Тевонян - отец депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор" Седрака Тевоняна.

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Вестник Кавказа

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