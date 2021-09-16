Названа причина массового отравления в школе Махачкалы

Причиной отравления учеников в махачкалинской школе стал слезоточивый газ "Черемуха", который распылили во время перемены старшеклассники, сообщает пресс-служба МВД по РД.

"По предварительной информации, двое учеников 9 класса школы 36 города Махачкалы, купив неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черемуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, школьники доставлены в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Как и почему несовершеннолетние смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу слезоточивый газ, еще предстоит выяснить", - добавили в министерстве.