Врезавшийся в птиц самолет "России" отстранен от полетов
Столкнувшийся накануне со стаей птиц самолет авиакомпании "Россия" отстранен от полетов, об этом рассказал представитель перевозчика.
Воздушное судно, прибывшее из Антальи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технических неполадок. Как стало известно позже, после столкновения с птицами один из двигателей начал работать в нештатном режиме.
Представитель "России" подчеркнул, что избежать критической ситуации удалось благодаря профессионализму экипажа.
"Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета", - приводит слова источника РИА Новости.
Он уточнил, что сформирована техническая комиссия для оценки повреждений.
Вестник Кавказа
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