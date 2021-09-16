Врезавшийся в птиц самолет "России" отстранен от полетов

Столкнувшийся накануне со стаей птиц самолет авиакомпании "Россия" отстранен от полетов, об этом рассказал представитель перевозчика.

Воздушное судно, прибывшее из Антальи, совершило аварийную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технических неполадок. Как стало известно позже, после столкновения с птицами один из двигателей начал работать в нештатном режиме.

Представитель "России" подчеркнул, что избежать критической ситуации удалось благодаря профессионализму экипажа.

"Воздушное судно отстранено от полетов. На данный момент выясняются сроки ремонта двух двигателей самолета", - приводит слова источника РИА Новости.

Он уточнил, что сформирована техническая комиссия для оценки повреждений.