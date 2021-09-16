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Путин согласился посетить Олимпиаду-2022 в Пекине

Путин согласился посетить Олимпиаду-2022 в Пекине

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры. Олимпиада состоится в Пекине в феврале 2022 года.

Соответствующее заявление российский министр сделал на встрече своим китайским коллегой Ваном И в Душанбе.

Также Лавров выразил надежду на то, что атлеты двух стран вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества

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