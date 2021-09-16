В Дагестане увеличилось число пострадавших от газа в школе Махачкалы

Количество пострадавших при распылении газа в одной из школ Махачкалы увеличилось до 25 человек, сообщает пресс-служба МВД по РД.

"По предварительной информации, двое учеников 9 класса во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате от действий старшеклассников пострадали 25 детей в возрасте от 6 до 15 лет - ученики разных классов вышеупомянутой школы", – сказано в сообщении.

Напомним, что в махачкалинской школе №36 ученики старших классов распылили неизвестное вещество, после чего 16 учеников были госпитализированы с отравлением. Позже в управлении образования города заявили о 19 пострадавших.