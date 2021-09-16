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В Нур-Султане ввели план "Перехват"

В Нур-Султане ввели план &quot;Перехват&quot;

План по задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении ввели в столице Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Отмечается, что 16 сентября в Нур-Султане совершено особо тяжкое преступление.

Для задержания подозреваемого был ориентирован личный состав ведомства. На выездах из города были выставлены посты и объявлен план "Перехват".

В настоящее время подозреваемого задержали, проводится расследование.

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Вестник Кавказа

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