В Нур-Султане ввели план "Перехват"
План по задержанию подозреваемого в особо тяжком преступлении ввели в столице Казахстана, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Отмечается, что 16 сентября в Нур-Султане совершено особо тяжкое преступление.
Для задержания подозреваемого был ориентирован личный состав ведомства. На выездах из города были выставлены посты и объявлен план "Перехват".
В настоящее время подозреваемого задержали, проводится расследование.
Вестник Кавказа
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