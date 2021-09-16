Кондуктор автобуса головой сломал нос подростку в Караганде

Драка произошла в автобусе в Караганде, в результате пострадал молодой человек. Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Днем 13 сентября 16-летний юноша возвращался домой из школы. Он сел в автобус №43. В какой-то момент кондуктор задел либо толкнул молодого человека. Школьник выразил недовольство, вспыхнула ссора, в итоге кондуктор ударил парня головой в лицо, сломав ему нос.

Заявление в дежурную часть подала мать пострадавшего.

"Факт зарегистрирован, устанавливаются обстоятельства", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Руководство третьего автопарка решило не ждать окончания следствия и провело служебную проверку, по итогам которой кондуктор был отстранен от работы.