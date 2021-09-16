Гостевой дом Дагестана открылся в Самаре

Этнокультурный комплекс "Парк дружбы народов" с гостевым домом Дагестана распахнул свои двери в Самаре.

Торжественную церемонию посетили заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщает РИА Дагестан.

Гостей в парке встретил руководитель совета Самарской общественной организации "Культурный центр Дагестан" Насрулла Гамзаев. Его помощник Магомед Саидов поведал об особенностях культуры, традиций и обычаев народов Дагестана.

Стоит добавить, что после осмотра экспонатов Магомедсалам Магомедов и Дмитрий Азаров приняли участие в церемонии посадки дерева.