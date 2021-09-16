Прокуратура заинтересовалась аварией на подъезде к Ставрополю
В Кочубеевском округе проводится прокурорская проверка в связи с аварией, случившейся накануне на подъезде к Ставрополю.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали два человека. В настоящее время они находятся в больнице.
Установлено, что водитель грузового "ВАЗа" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди автомобилем "ЗИЛ", который от удара съехал в кювет и перевернулся.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, проинформировали в пресс-службе краевого ведомства.
Вестник Кавказа
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