За стуки в Азербайджане вакцинировались 60 384 человека

За минувшие сутки в Азербайджане процедуру вакцинации прошли 60 384 человека, информирует Оперативный штаб при Кабинете министров.

"За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 19 311, вторую – 41 073. Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 7 806 235", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первую дозу вакцины получили 4 570 812, вторую – 3 235 423 человека.