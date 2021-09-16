Стало известно, кто возглавил новое антикоррупционное ведомство Армении

Главой Антикоррупционного комитета Армении стал (теперь уже бывший) глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина РА.

Глава аппарата правительства Араик Арутюнян напомнил, что по результатам собеседования у Хачатряна оказалось больше всего баллов.

Руководитель комитета пояснил, что новое ведомство объединит все антикоррупционные расследования, которыми в данный момент занимаются разные правоохранительные органы.

Структура будет выполнять как следственные, так и оперативно-розыскные полномочия, что, по мнению Хачатряна, повысит ее эффективность.

"Сейчас мы набрали 20 следователей, а в полном объеме, вместе с блоком оперативников, приступим к работе с начала следующего года", - цитирует его Sputnik Армения.

Напомним, во время собеседования с кандидатами внимание общественности привлекли слова Хачатряна о его имущественном положении: он сообщил, что у него нет собственной машины, поскольку он пользуется служебной, а при необходимости берет автомобиль на время у своего шурина.