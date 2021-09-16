Тысячи преднамеренных банкротств устроили бизнесмены в Узбекистане

В Узбекистане за последние три года произошло 3,5 тыс преднамеренных банкротств, совершенных для уклонения от уплаты налогов, рассказали в Государственном налоговом комитете.

За этот срок с целью умышленного уклонения от уплаты налогов порядка 4 тыс учредителей и руководителей предприятий основали 3,5 тыс хозяйствующих субъектов.

После возникшей безнадежной налоговой задолженности перед бюджетом на сумму 6,7 трлн сумов ($670 тыс) они были ликвидированы - что не мешает их учредителям создавать аналогичные новые фирмы.

"В целях предотвращения в дальнейшем подобных случаев деятельность этих субъектов взята под строгий контроль государственных налоговых органов, со стороны которых предпринимаются соответствующие меры координирования", - цитирует сообщение ГНК "Газета.uz".