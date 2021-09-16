В транспорте Нальчика будет действовать московская карта "Тройка"

Проезд в общественном транспорте Нальчика можно будет оплатить с помощью московской транспортной карты "Тройка".

Цель внедрения билетной системы – повышение уровня комфорта для пользователей общественного транспорта.

Как сообщили в горадминистрации, карта позволит ввести линейку тарифов, которая будет зависеть от числа поездок или дней, систему льгот, а также создаст комфортные условия для оплаты проезда безналичным способом, поможет создать прозрачную билетную систему и улучшить маршрутную сеть города.