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В транспорте Нальчика будет действовать московская карта "Тройка"

В транспорте Нальчика будет действовать московская карта &quot;Тройка&quot;

Проезд в общественном транспорте Нальчика можно будет оплатить с помощью московской транспортной карты "Тройка".

Цель внедрения билетной системы – повышение уровня комфорта для пользователей общественного транспорта.

Как сообщили в горадминистрации, карта позволит ввести линейку тарифов, которая будет зависеть от числа поездок или дней, систему льгот, а также создаст комфортные условия для оплаты проезда безналичным способом, поможет создать прозрачную билетную систему и улучшить маршрутную сеть города.

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Вестник Кавказа

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