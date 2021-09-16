Анкара разрешила россиянам свободное перемещение по Турции

Турецкие власти разрешили российским туристам, которые, которые вакцинировались одним из препаратов, одобренных ВОЗ или Турцией, в число которых входит "Спутник V", свободно пользоваться любым общественным транспортом в стране. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Анкаре.

"В рамках мер, принимаемых против эпидемии COVID-19, лица, прибывающие из России, при въезде в Турцию должны представить документ о вакцинации не менее чем двумя дозами препарата, одобренного ВОЗ или для экстренного использования в Турции, при этом после последней прививки должно пройти не менее 14 дней, либо документ о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании. Для туристов, представивших при въезде в Турцию документы о вакцинации или перенесенном заболевании, в настоящее время не имеется препятствий для путешествий внутри страны на самолете, поезде или автобусе с указанными документами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии сертификатов о вакцинации гражданам России необходимо иметь "отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или отрицательный экспресс-тест на антиген, выполненный за последние 48 часов".

Стоит подчеркнуть, что результаты тестов предоставляют возможность проезда в общественном транспорте, пока не истечет срок действия.