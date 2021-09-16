Кобахидзе: Саакашвили боится приехать в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не посмеет приехать в Грузию, поскольку боится этого. Об этом заявил руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Саакашвили – лидер партии, которая, к сожалению, сегодня находится на втором месте. Он анонсирует свое прибытие в Грузию, но уже сейчас мы обещаем, он не посмеет приехать в Грузию. Он боится этого. Посмотрим до 2 октября", – приводит слова Кобахидзе "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что приезд экс-главы государства на сегодняшний день не актуален.

В "Грузинской мечте" считают, что Саакашвили вновь обманывает своих сторонников и не собирается приезжать в Грузию.

Напомним, что Михаил Саакашвили планирует вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 2 октября.