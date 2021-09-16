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Хикмет Гаджиев второй раз встретился с послом Ирана в Азербайджане

Twitter Мусави
Twitter Мусави

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев провел вторую за несколько дней встречу с послом Ирана в Баку Сейедом Аббасом Мусави. Об этом иранский дипломат написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе "теплых обсуждений" были рассмотрены текущая ситуация и "будущее добрых отношений" между Азербайджаном и Ираном, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, ранее Хикмет Гаджиев встречался с послом Ирана в Баку 13 сентября.

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